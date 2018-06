"Un criterio, bastante simple pero eficaz, es reconocer si existe la posibilidad o imposibilidad de decir que no. Cuando el sujeto no puede elegir entre hacer algo y no hacerlo y se siente demasiado atraído, aún cuando preferiría hacer otra cosa o quisiera dejar de hacerlo, se encuentra dentro del terreno de las conductas adictivas o compulsivas", sostuvo Martínez Donaire.