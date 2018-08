-Lo que me fascinó de la moda desde un primer momento fue esa necesidad humana que tenemos de diferenciarnos. Lo ví desde un punto de vista antropológico siempre. Qué bueno que pensemos en diferenciarnos, qué bueno que el ser humano pueda verse a sí mismo y que no tiene ningún tipo de adorno natural, a diferencia de un pájaro, por ejemplo. Y que pueda decir, ¿qué me voy a poner? A mí siempre me gustó pensar la moda por ahí, más allá de las combinaciones y de lo que se usa. Las reglas de la moda, no me interesan. Me interesa mucho esto de diferenciarte, de tener un estilo.