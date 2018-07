-Fue una construcción que no me plantée, ocurrió. Si bien desde chica me tiño el pelo y tengo tatuajes, tenía otro perfil, hacía canciones románticas, de amor o copiando algo que veía o escuchaba en los demás. Y un día me di cuenta que nada de eso era mi voz y que nada de eso era Vicu, de hecho me decían Vicky. Fue como un camino del héroe por decirlo de alguna manera. Gente que apareció en el momento que tenía que aparecer, oportunidades que se fueron abriendo, ideas que aparecieron al subir mis canciones a Youtube. Fue una idea que no la pensé por mucho tiempo, se me ocurrió y lo hice. Y cuando lo hice me cayó una ficha…