Fue recién a comienzos del milenio que el vino argentino comenzó a independizarse, estilísticamente hablando; y fue de la mano del Malbec. Es cierto que tardó algunos años en encontrar su propio rumbo, pero hoy lo ha logrado. Ya no se trata de tintos concentrados, con mucho alcohol y más madera, sin un mensaje claro. Hoy, los vinos argentinos hablan de lugares con características de la cepa, y es elMalbec el principal abanderado. No solo porque hay más de 40.000 hectáreas plantadas, sino además porque se ha convertido en sinónimo de Argentina. Hoy la propuesta de Malbec local es tan amplia y con presencia en todos los segmentos de precio, que el consumidor global ya está convencido. No será el mejor vino del mundo, pero seguro es lo que mejor se hace por estas tierras. Además, nadie más lo elabora como acá, porque en Cahors; la pequeña comuna al sudoeste de Franca de donde proviene; quedan solo 5000 hectáreas, y sigue pesando más el nombre del lugar (y su historia) que el del cepaje.