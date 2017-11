Rezar: Aunque esto sorprendió al equipo de Ogolsky, varios estudios sugieren que, para quienes profesan una religión, orar por la pareja hace que las relaciones duren. "Los que están haciendo este análisis son conocidos en el ámbito del estudio de las relaciones y no pertenecen a instituciones religiosas", señaló Ogolsky. "Si me hubieras preguntado qué pensaba sobre esto hace cinco años, hubiera dicho un no rotundo. Esta no es una de las cosas que jamás hubiera pensado que fuera tan sólida como lo es". Más allá de la fe, los expertos creen que la oración puede funcionar como el mindfulness y predisponer a la pareja a pensar compasivamente en el otro.