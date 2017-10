Ella enseguida se dio cuenta de que yo me limitaba a hacer tiempo hasta que se acabara nuestro contrato de alquiler. La situación nos estaba consumiendo emocionalmente. Se le ocurrió pasar un fin de semana en Ámsterdam para intentar avivar la llama, pero yo me cabreé más por que me hiciera gastar el dinero que no tenía en un viaje que habría preferido hacer con gente que me cayera bien de verdad. Aquel fin de semana no hubo sexo.