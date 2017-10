"En WeWork decimos que la misión es crear un espacio donde los miembros puedan "make a life, not just a living" (crear un vida, no solo vivirla). Esta fue una de las frases que mas le llamó la atención a Cristina Crespo, arquitecta puertorriqueña que en 2015 decidió sumarse al equipo de diseño de lo que actualmente es la compañía de "co-working" más grande, que marca tendencia en el mundo, y empieza a ser un "aspiracional" entres los jóvenes emprendedores.