Horas antes, Ratti había estado recorriendo la Villa 31, para descubrir su identidad, y ver cómo se está avanzando con el trabajo de urbanización. "Se armaron construcciones muy simples sin arquitectos, espontáneas. Me pareció muy interesante el caso de la Villa 31, algo que no había visto nunca en otros barrios de este tipo alrededor del mundo", contó Ratti más tarde en diálogo con Infobae, sentado en el bar del lobby de un hotel de la calle Corrientes. "Estuve en muchos de estos asentamientos informales en Colombia, Brasil, en Sudáfrica, y me parece que es muy interesante lo que se hizo acá en cuanto a espacio público. Me parece fundamental porque ayuda a crear una comunidad. Es importante urbanizar los espacios informales sin tirarlos abajo y reconstruirlos, que es lo que se hizo en un principio en Río de Janeiro. Se debe mantener aquello que está y no destruir la comunidad que se ha creado".