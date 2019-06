Llega "Euphoria", una original serie sobre el universo de los adolescentes

Euphoria alega que las soluciones no son mágicas, que no todo es ficción. Una historia bien escrita y técnicamente impecable, con una imponente fotografía, rotunda selección musical e increíbles actuaciones, una experiencia televisiva que abrirá los ojos de los televidentes a una dimensión de la realidad, una que siempre estuvo ahí, pero que a veces elegimos no reconocer.