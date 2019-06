¿Quién no tarareó o cantó la canción "Bella Ciao"? ¿O quién no sintió un poco de amor y simpatía por Helsinki, Tokio, Denver, Rio, Nairobi, Arturito? ¿Acaso no queríamos que todo le saliera perfecto a El Profesor?. La casa de papel logró la popularidad masiva que le faltaba a las series españolas y lo superó con creces. Producida por Vancouver Contenidos, la ficción es distribuida por la plataforma más potente del planeta: Netflix y regresa con una tercera temporada.