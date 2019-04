La muerte de Ned Stark. El más noble y bueno de los personajes de esta serie es decapitado frente a sus hijas y sus verdugos, los Lannister, en King's Landing. Así cerraba la primera temporada. Y así Game of Thrones rompía con una máxima de las ficciones televisivas: no tenía prurito en matar al héroe ya en el inicio de la historia, sin importarle la sensación de desolación (similar a la que provoca la Boda Roja) que le queda al espectador. A lo largo de la trama de GOT se irán sucediendo otros fallecimientos Porque al fin, de eso se trata la vida: la muerte no está demasiado atenta a aparecer en escena en el momento oportuno, si es que este existe. Y la sensación que deja a su paso es, justamente, desoladora…