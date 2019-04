HBO es sin dudas la cadena más importante de ficción televisiva, sus producciones siempre han sido sinónimo de calidad (basta mencionar a manera de ejemplo series emblemáticas como Six Feet Under, Cuentos de la cripta o la fundamental Los Soprano). Una gran productora que además de celosa de sus productos (es imposible encontrar shows de HBO en otros sistemas de On Demand) presenta sus productos en el formato "pay-per-view" (pagar para ver) y sin embargo ha logrado trascender las limitaciones económicas de los espectadores, generando como hemos mencionado, verdaderas piezas de culto catódico.