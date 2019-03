The Split es una historia de mujeres. Que son madres, que deciden no serlo, que se casan, que permanecen solteras, que trabajan en lo que pueden o en lo que les gusta, que lidian con sus hijos y con las obligaciones de una casa y su familia. La serie habla de vínculos familiares no resueltos, de secretos guardados y sentimientos que nunca terminan de salir a la superficie.