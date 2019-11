Cuando terminó la audiencia, Xipolitakis y su abogado comunicaron que se firmó un pacto de confidencialidad de manera tal que no podían hacer declaraciones. Por otro lado, el martes de la semana que viene habrá una nueva audiencia. Visiblemente angustiada, la modelo no pudo contener las lágrimas al escuchar las preguntas de los cronistas. “¿Cómo fue el encuentro?”, “¿Pensabas que no iba a venir?”, quisieron saber algunos periodistas. Con la voz quebrada, Vicky se limitó a responder: “Los quiero mucho. Gracias por todo”.