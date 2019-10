Vicky: —¿Sabes lo que no me gustó Fernando? Que en mi expediente yo me comí una desobediencia por una desprolijidad. Y en este caso yo no puedo tener ninguna desprolijidad. No es un caso para mediatizar sino que es un caso para trabajar. Por eso me abrí y lo voy a trabajar también en Estados Unidos. Juro por Dios que esta mamá voy a hacer justicia. El padre es un padre ausente que no pasa nada, es una vergüenza.