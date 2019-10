Flor de la V, muy emocionada, reveló que la mujer había comenzado con un tratamiento por su enfermedad en febrero pasado y que ya había pasado por una internación grave. Pero, a pesar de todo, iba a ver a su hijo al Bailando: “Los médicos le dijeron que no podía salir, era crítico ese momento. Y ella dijo: ’Yo voy a ver a mi hijo’. Gabo se enojó muchísimo. No sé si está bien que lo cuente. Él no quería, porque decía que la mamá en 15 años no había ido nunca a verlo. Y fue una despedida. Una despedida muy especial”.