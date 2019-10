“Verdaderamente todo lo que hago, todo lo que me rodea siempre es pensando en ellos: que ellos tengan una sonrisa, que tengan sus amigos, que tengan su lugar, que no les falte nada. Principalmente su comida, su postre, sus cereales, y me ocupo cada día de eso, y esa es mi prioridad. O sea, la felicidad de mis hijos. Yo sé que si me siento feliz y muestro una sonrisa y ellos me ven bien, ellos son felices. Entonces es un combo. Yo me pongo fuerte para todos los días tener laburo, estar bien de salud, estar fuerte, que no me falte nada”, remarcó.