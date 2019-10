En cuanto a la historia de amor, Lizy señaló que aunque no tienen título: “No es una relación libre, yo quiero ser su novia”. Y agregó: “Yo sentí una atracción que no me había pasado”. “Estaba sola pero tenía ganas de enamorarme”, confesó, y contó que cuando en su último cumpleaños no se animó a presentarlo oficialmente. “Nadie sabía nada, yo le presentaba chicas porque no quería que nadie se enterara”, contó la conductora, que no soltó ni un minuto de la mano a su joven enamorado.