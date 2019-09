"Sí. En realidad en el medio no, a mí me pasó empezando mi carrera, con alguien conocido que bueno, me quiso violar pero fue hace muchos años y no sé cómo salí. Me llevó hasta un hotel, imaginate, yo tenía 19 años, iba a la universidad, tenía mi auto. O sea, no sé cómo me agarró de tonta", comenzó el relato.