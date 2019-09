El pie que le dio Rial sirvió para que Del Boca recordara una frustrada cita con el flamante director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Viene de muchos años atrás. En Italia había un productor que quería juntarnos para una película. Nos íbamos a encontrar en Nápoles, que él vivía ahí y yo estaba haciendo gira como cantante. Pero Diego estaba con muchas cosas y no llegó a la cena. Me llamó por teléfono y me pidió vernos al día siguiente, pero yo viajaba a Capri".