En ese sentido, la modelo y conductora aseguró: "A mí no me resuelve que digan fue esto o fue lo otro, porque a mi papá no me lo traen de vuelta. Entonces, no voy a gastar el poco tiempo de vida que tengo en averiguar algo, ya que en realidad no voy a conseguir lo que quiero, que es a mi papá. Con lo cual prefiero gastar mi energía en vivir mi vida, ser una buena mamá y poner mi energía en otro lado".