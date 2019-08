"Lo que me acuerdo es que cuando íbamos al jardín. Yo siempre quería que me lleve mi abuela, porque me acuerdo que le decía dos o tres cosas antes de entrar y no me dejaba. Le decía "no, me quiero ir con vos", y me decía "bueno, está bien, vamos a la plaza". Y después mi vieja le decía "¿pero no lo dejaste en el jardín?", y ella le respondía 'y, me dijo que quería venir conmigo'", rememoró.