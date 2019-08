La diferencia entre ellos no parecía tan grande, en comparación con las experiencias que contaron otros invitados. Por eso Andy Kusnetzoff, el conductor del ciclo, se refirió al "romance" que había mantenido con Nacha Guevara. El uso de las comillas no es azaroso: ellos en 2005 protagonizaron la obra teatral El Graduado, que cuenta la historia de un joven que es seducido por una mujer mayor y después se enamora de su hija. Pero más allá de lo ocurrido sobre el escenario, los actores protagonizaron una particular historia que vale la pena ser contada.