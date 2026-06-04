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Ídolo de Atlético Nacional defendió de las críticas a Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

El cuadro “Verdolaga” cayó goleado ante Junior en el estadio Romelio Martínez, y tendrá la difícil tarea de al menos empatar la serie para definir el título desde el tiro del punto penal

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El exdelantero y uno de los máximos goleadores del cuadro "Verdolaga" defendió al volante juvenil tras la goleada del Junior en el Romelio Martínez de Barranquilla-crédito @ESPNColombia/X

El duelo de ida en la final de la Liga BetPlay, que terminó a favor del Junior de Barranquilla frente a Atlético Nacional el 2 de junio de 2026, dejó sensaciones de crítica y desazón en la hinchada “Verdolaga”.

En medio de lo que fue el mal partido del equipo dirigido por Diego Arias en el estadio Romelio Martínez, el debate pasó por el rendimiento individual del volante Juan Manuel Rengifo.

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Por esta razón, el 3 de junio de 2026 en el programa F360 de ESPN Colombia, Víctor Hugo Aristizábal defendió al juvenil del cuadro antioqueño de las fuertes críticas que recibió por su partido ante Junior, y puso de ejemplo lo que vivió como jugador junto a Faustino Asprilla en la final del FPC ante América de Cali en 1991 en el cuadrangular que le dio el quinto título del fútbol colombiano en la historia a los antioqueños.

- crédito Jairo Cassiani / Colprensa
Víctor Hugo Aristizábal defendió a Juan Manuel Rengifo de las duras críticas -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

En su intervención sobre lo que dejó el partido de ida entre Junior y Nacional explicó que en medio de que el grupo de jugadores del “Verdolaga” es experimentado, y que en momentos de crisis o de liderazgo, las soluciones deben pasar por ellos:

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“Otra cosa: hay muchos jugadores veteranos y con experiencia en el equipo, pero le están dando la responsabilidad a ese muchacho Rengifo. No puede ser. Yo veía que recibían el balón y siempre buscaban dárselo a Rengifo, aunque él no estaba en una buena noche. ¿Por qué ocurre esto? Se entiende que ha jugado pocos partidos, pocas finales, y por varias razones uno lo comprende", explicó de entrada.

Luego puso de ejemplo lo que tanto él como Faustino Asprilla vivieron en el título de Nacional en 1991, bajo el mando de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, e hizo un llamado a los jugadores veteranos a que asuman la responsabilidad en los momentos difíciles de los partidos y el camerino:

“Pero el veterano es el que debe asumir el liderazgo. Lo que decía Faustino: en la final del 91, Faustino y yo éramos los jóvenes, pero teníamos a Alexis (García), a Andrés (Escobar), al ”Chonto" Herrera, a otros compañeros que nos guiaban. Cuando a uno lo guían y uno tiene el carácter suficiente, puede avanzar. En este caso, ¿quién guía a Rengifo? No lo busquen para que él se encargue del partido. Rengifo no es la figura del equipo. Es muy joven, juega muy bien al fútbol, pero no le den esa responsabilidad, porque ayer parecía que lo buscaban todo el tiempo, sabiendo que no estaba en su mejor noche. Debieron intentar otra cosa en la cancha. Creo que Junior les mostró cómo se juega una final. Junior superó a Nacional porque entró con actitud y carácter. Así se juega una final", sentenció.

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