Aquella visita de la hija de Jorge Rial a Pasión no fue hace mucho tiempo. Sin embargo, las cosas cambiaron significativamente. Este sábado la joven volvió al programa pero no como simple espectadora, sino como una de las estrellas de la emisión. Y no estuvo acompañada por su hijo ni por el padre del bebé: la apoyó nada más y nada menos que Enrique Sánchez, el joven señalado por los rumores como su nuevo amor.