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Paloma Valencia aseguró que Iván Cepeda impulsa un plan para un estallido social: “Es violencia organizada para generar miedo”

El señalamiento apareció tras la suspensión de la jornada académica del 3 de junio de 2026 en la Universidad de Antioquia, donde la presencia de encapuchados derivó en evacuación y detonaciones dentro del campus

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Ilustración acuarela de Paloma Valencia hablando en un podio y señalando a Iván Cepeda, quien sonríe. Detrás, un grupo de figuras encapuchadas.
Paloma Valencia acusando vehementemente a Iván Cepeda por presunta incitación a disturbios en Colombia, con un fondo de manifestaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, junto al partido Centro Democrático, lanzaron una acusación política directa contra el senador y aspirante Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro: sostuvieron que detrás de hechos violentos en universidades y bloqueos en ciudades hubo un intento de reactivar un estallido social, con jóvenes como vehículo de presión.

El señalamiento apareció tras la suspensión de la jornada académica del 3 de junio de 2026 en la Universidad de Antioquia, donde la presencia de encapuchados derivó en evacuación y detonaciones dentro del campus.

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El dato más concreto que acompaña esa denuncia surgió de fuentes de la Secretaría de Seguridad de Medellín, que estimaron en más de 40 individuos a los encapuchados que ingresaron al campus. Antes de las explosiones de las llamadas papas bomba, circularon además panfletos con la consigna “se viene el estallido”, firmados por una llamada Alianza Clandestina Antifascista.

La senadora Paloma Valencia instalaron una acusación política directa contra el senador Iván Cepeda por presunta movilización apra generar un estallido social - crédito @PalomaValenciaL/X
La senadora Paloma Valencia instalaron una acusación política directa contra el senador Iván Cepeda por presunta movilización apra generar un estallido social - crédito @PalomaValenciaL/X

Desde su cuenta de X, Valencia vinculó esos episodios con una secuencia más amplia de movilizaciones y hechos vandálicos en varias ciudades. “En estos días han desplegado su plan de estallido social: marchas y asambleas en la Universidad Nacional, UPTC de Tunja, Univalle en Cali y UIS de Bucaramanga. Jóvenes instrumentalizados bloqueando vías en Bogotá, vandalizando vallas y destruyendo por completo mi sede de campaña en Chapinero con encapuchados”, dijo Paloma Valencia sin identificar un medio.

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La senadora cerró esa publicación con una acusación de mayor alcance político. “Esto no es protesta, es violencia organizada para generar miedo y doblegar la democracia. No lo vamos a permitir. #CepedaEsEstallidoSocial”, dijo Valencia sin identificar un medio.

La acusación se apoyó en los disturbios de la Universidad de Antioquia y en panfletos que anunciaban “el estallido”

La suspensión de clases en la Universidad de Antioquia se produjo después de las 10:00 a. m., cuando encapuchados hicieron presencia en el campus y ejecutaron acciones que llevaron a las directivas a cancelar la jornada y ordenar la evacuación. Videos recibidos por el medio que difundió la información registraron detonaciones en el interior de la institución.

El material distribuido incluyó consignas políticas y críticas a la influencia de Estados Unidos en América Latina, además de llamados a coordinar acciones, rechazar la presencia de paramilitares y apoyar a Cuba y Palestina - crédito @AndresGuryRod / X
El material distribuido incluyó consignas políticas y críticas a la influencia de Estados Unidos en América Latina, además de llamados a coordinar acciones, rechazar la presencia de paramilitares y apoyar a Cuba y Palestina - crédito @AndresGuryRod / X

Los panfletos distribuidos antes de esos hechos contenían críticas contra Estados Unidos, Donald Trump, Javier Milei y otros gobiernos identificados con la derecha. También incluían menciones a Abelardo de la Espriella y cuestionamientos al extinto Grupo Empresarial Antioqueño, con una lectura política asociada a la primera vuelta presidencial y a episodios recientes del panorama nacional y regional.

El Centro Democrático amplió el señalamiento e incluyó a Petro en el mismo libreto político

La dirección política del Centro Democrático retomó esa línea y la presentó como una repetición de los episodios de 2019 y 2021. “Petro y Cepeda tienen una preocupante costumbre: cuando pierden el respaldo ciudadano, agitan un nuevo estallido social”, dijo el partido.

Ese mensaje fue acompañado por un video en el que el partido pidió la intervención de las autoridades. En esa pieza, una voz en off enlazó las protestas de años anteriores con los hechos recientes en Medellín y con daños reportados en otros puntos del país.

“Al mejor estilo del 2019 y 2021, vuelve el discurso del estallido social. Nos dijeron que era protesta, pero Colombia vio estaciones incendiadas, ciudades paralizadas, comerciantes arruinados y violencia disfrazada de revolución”, dijo una voz del video difundido por el Centro Democrático sin identificar un medio.

Un video compila imágenes de disturbios. Se observa un vehículo en llamas y un grupo de personas caminando. Un establecimiento comercial con puertas metálicas cerradas aparece en un plano. Otro segmento muestra un espacio abierto con individuos y efectos de gases. Finalmente, se registra una confrontación callejera con una multitud, agentes de policía y un vehículo de emergencia. La secuencia documenta eventos de alteración del orden público en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

La misma grabación sumó una acusación sobre el uso de la violencia como herramienta política y la trasladó al presente universitario. “Hoy reaparece la misma bandera: encapuchados y panfletos en la Universidad de Antioquia, amenazas, anuncios de confrontación. Porque cuando la democracia les dice no, vuelven a coquetear con la violencia”.

En el tramo final del video, el partido ligó los hechos de Medellín con daños a infraestructura y comercios. Allí se mencionó que dos estaciones de TransMilenio resultaron afectadas en medio de manifestaciones y que hubo personas entrando a saquear un almacén Éxito, además de un ataque contra un local D1 fechado el 5 de mayo.

La pieza cerró con un pedido explícito de acción estatal frente a los encapuchados. “Desde el Centro Democrático, el partido del orden y de la firmeza, le pedimos la intervención al Ejército Nacional y la Policía para que capturen a los encapuchados. La democracia se respeta”, dijo una voz del video difundido por el Centro Democrático sin identificar un medio.

El remate político del mensaje volvió sobre la acusación central que también había formulado Valencia. “Lo suyo no es construir país. Es alimentar el caos e instrumentalizar a los jóvenes para sembrar violencia.”

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