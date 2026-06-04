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Última hora sobre el grave estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega: acude al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra

La presencia de la heredera al Rikshospitalet de Oslo este jueves ha hecho saltar todas las alarmas por su fibrosis pulmonar

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La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)
La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)

La princesa heredera Mette-Marit ha sido trasladada al Rikshospitalet de Oslo en la tarde del 4 de junio, en un movimiento que ha disparado la preocupación por el agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece y que ha obligado al príncipe heredero Haakon y a la princesa Ingrid Alexandra a interrumpir de forma abrupta sus viajes al extranjero.

La llegada al hospital se ha producido alrededor de las 14:10, después de que fotógrafos de VG vieran a las 13:49 a Ingrid Alexandra recoger a su madre en la residencia de Skaugum, en Asker. Los periodistas presentes han observado a Mette-Marit entrar con un concentrador de oxígeno portátil a la espalda y una cánula nasal conectada al dispositivo, una imagen ya habitual en ella durante los últimos meses.

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La presencia de toda la familia directa en el hospital ha coincidido con el regreso anticipado de Ingrid Alexandra desde Sídney y con el recorte de un día en la visita oficial del príncipe Haakon a Japón. Antes de abandonar Tokio, el príncipe heredero advirtió ante los medios de la gravedad de la situación: “Como ya he dicho, la salud de la princesa heredera es grave. Somos una familia que se preocupa por los demás. Mantenernos unidos es algo que consideramos importante y que nos da fuerza”.

La princesa Mette-Marit de Noruega en el hospital

Por el momento, la Casa Real noruega no ha respondido a las preguntas específicas de la prensa sobre el estado actual de la princesa heredera, según han publicado TV 2, Nettavisen y VG. El jueves por la mañana se vio a madre e hija salir en coche de Skaugum, la residencia de la familia del príncipe heredero en Asker. Ambas iban sentadas juntas con semblante serio, según Se og Hør, mientras Haakon ocupaba el asiento trasero durante el trayecto al hospital.

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El citado medio sostiene que todavía se desconoce si la visita obedece a un nuevo chequeo, a un ingreso o a los preparativos para un eventual trasplante de pulmón. En el aparcamiento del centro sanitario, el personal del hospital recibió a la familia y a los guardaespaldas en una escena que Se og Hør describe como cargada de tensión.

La experta en realeza del medio, Caroline Vagle, ha subrayado el impacto de esas imágenes: “Son imágenes impactantes que despiertan emociones en la mayoría de nosotros. Es una imagen muy distinta a la que solemos tener de la realeza”. En la misma intervención ha añadido que la situación “parece grave” cuando la familia directa también se encuentra en el Hospital Nacional.

*En ampliación

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