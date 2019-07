"El Pájaro se hizo de abajo, hizo un carrerón, me pareció otro tipo de persona a nivel humano, pero no lo conozco realmente, fue simplemente una cena. A mí no me sorprende nada, lo que pasa que me parece es un gran maleducado y yo no se lo voy a permitir, ni de él ni de nadie", le contestó Mora, muy enojada.