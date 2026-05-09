María Corina Machado instó al gobierno venezolano liberar a todos los presos políticos “antes de que mueran más”

La Premio Nobel de la Paz reclamó la liberación de los detenidos ilegalmente luego del reconocimiento oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien estuvo meses desaparecido y cuya muerte bajo custodia fue ocultada a su familia

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió el viernes la liberación de todos los presos políticos en Venezuela “antes de que mueran más”, tras condenar la muerte bajo custodia estatal de Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida el año pasado y reconocida oficialmente por el Gobierno esta semana, luego de meses de búsqueda por parte de su madre, Carmen Navas.

La líder del partido Vente Venezuela hizo un llamado a “los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado”.

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“Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde”, expresó con enojo y angustia la dirigente opositora, quien reclamó justicia para ambos. Machado sostuvo que aún hay cientos de presos políticos en las prisiones venezolanas y que sus familias desconocen si “están vivos, siendo torturados, muriendo o ya muertos”.

La ex diputada relató que Carmen Navas “pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo”, un vendedor ambulante de ropa en Caracas, tras ser “detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025”.

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Machado denunció que Quero Navas fue víctima de desaparición forzada, encarcelamiento sin debido proceso, tortura y muerte bajo custodia estatal, además de haber sido enterrado sin informar a la familia y con el fallecimiento oculto a su madre durante más de nueve meses.

Carmen Teresa Navas conmovió al país, que la apoyó desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

La líder opositora afirmó que “obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante”, calificando la situación como una “decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana” y responsabilizó al régimen venezolano y a los funcionarios penitenciarios que actúan bajo la autoridad y mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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Machado añadió que, como “un acto final de cinismo y crueldad”, recientemente le fue negada la amnistía a Víctor Hugo Quero Navas “sabiendo ya que estaba muerto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano confirmó el jueves la muerte de Quero Navas, detallando que permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado, Quero falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

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Tras la noticia, Machado escribió vía X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”. “Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, señaló sobre la representación del caso que conmocionó a Venezuela.

El mensaje de María Corina Machado tras darse a conocer la muerte de la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero (@MariaCorinaYA)

Las organizaciones venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea informaron este viernes que 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas.

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Ambas ONG publicaron vía Instagram una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021 tras doce años detenido.

De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro fallecimientos.

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“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

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