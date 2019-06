"Lape -como apodan al conductor- realmente está muy afectado. El otro día justamente me contaba que Sergio (Gendler) le había pedido a su esposa no contarle nada a nadie que estaba con esta enfermedad hace más de un año. Se la bancó solo. No le contó a sus amigos ni al resto de la gente porque quería enfrentar los tratamientos y las operaciones", continuó Roxy.