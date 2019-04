"Yo no estoy en contra de los hombres, que los hombres sepan entender nuestro funcionamiento, que no me tenga que venir a oprimir ningún hombre para estar conmigo. Por qué me van a oprimir, a decir lo que yo tengo que hacer, por qué me van a decir que yo no puedo vestir una minifalda, por qué no puedo ponerme una transparencia. Tiene que acompañarte, no imponerte, yo creo en eso", concluyó.