"Muchas veces la criticó y le ha dicho 'vieja'. Tendría que ser un poco más cuidadosa, está en un medio de comunicación… No tengo nada en contra tuyo pero Tomi te preguntó y yo nunca tuve la posibilidad de decirlo… Desde ya me afectó. Me pasó que me pregunten por ella (en referencia a Yanina) y yo por respeto a sus hijos no respondía, porque yo también soy 'hija de', más allá de que estoy haciendo mi carrera. No está bueno. A veces aplaudo lo que dice pero está bueno saber diferenciar porque es muy doloroso", dijo Belén.