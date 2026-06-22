Colombia

La ‘influencer’ Queenjuandy reaccionó al resultado de las elecciones presidenciales: “Tengo decepción”

Juandy había expresado su apoyo público al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda

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La influencer caleña Queen Juandy expresó en TikTok su sentimiento de “quedar como rota” tras la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito queenjuandy / TikTok

La influencer y activista trans Juandy Salazar, conocida como Queen Juandy, compartió en TikTok su reacción ante el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de junio de 2026. En el video, confesó sollozando: “Con Petro lloré. No lloré la primera de Petro, pero me encuentro como, como, ay, no sé cómo me encuentro. Ay, quedo como rota. Como decepcionada”.

Durante la grabación, una persona cercana intentó darle consuelo, sugiriendo: “Pero las cosas que no están en nuestras manos, tienes que mirar estratégicamente qué hacemos”. Queen Juandy había manifestado previamente su respaldo público a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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El motivo de su malestar fue la victoria de Abelardo de la Espriella, que resultó electo presidente tras una votación que alcanzó casi 13 millones de apoyos, según el preconteo. De la Espriella obtuvo el 49,7% de los votos, mientras que Cepeda sumó el 48,7%, una cifra que superó el récord de Gustavo Petro en 2022.

A pesar de este resultado ajustado, Cepeda no reconoció la derrota y decidió esperar el escrutinio oficial de una jornada electoral que se destacó también por una participación del 63%, la mayor desde que se implementó la segunda vuelta tras la Constitución de 1991.

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