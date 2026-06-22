Colombia

Iván Cepeda perdió la Presidencia de Colombia, pero tendrá importante cargo en el país: de cuál se trata

El senador del Pacto Histórico quedó a 250.830 de remontar su diferencia con Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca de 13 millones de votos

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El senador del Pacto Histórico superó los 12,7 millones de votos en la segunda vuelta presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
El senador del Pacto Histórico superó los 12,7 millones de votos en la segunda vuelta presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, no logró superar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial que se desarrolló el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el 99,9% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el congresista oficialista quedó en la segunda posición tras obtener 12.708.712 votos, que corresponde al 48,70% de los votos válidos.

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Entre tanto, su rival Abelardo de la Espriella registró 12.959.542 votos (49,66%), lo que significa una diferencia de 250.830 sufragios a favor del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Con estos resultados, Cepeda desiste de su posibilidad para llegar a la Casa de Nariño, en reemplazo de Gustavo Petro, pero lo deja con una gran opción de cara a su futuro político.

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Según la normativa colombiana, al haber ocupado la segunda posición en las elecciones presidenciales, el candidato del Pacto Histórico podría asegurar una curul en el Senado de la República. Su fórmula vicepresidencial (Aida Quilcué) recibe también el derecho a un escaño adicional en la Cámara de Representantes.

“Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras”, según dispone el Estatuto de Oposición (art. 24 Ley 1909 de 2018).

Pese a ello, ambos candidatos deberán decir si aceptan o no su lugar en la rama legislativa.

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