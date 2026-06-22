Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, redobla la presión contra los socios del Gobierno de Pedro Sánchez e insiste en pedir un adelanto electoral. Al menos, mientras no tenga el voto de la mayoría parlamentaria necesaria. “¿Qué necesitan para retirar el apoyo al Gobierno?”, ha preguntado el líder de la oposición en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, poco después de conocerse la condena contra el ministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas, la máxima posible para el delito atribuido.

“Estamos viviendo demasiadas situaciones incompatibles. Hoy estamos viviendo la más grave con la sentencia del TS. 24 años al ‘número dos’ que impulsó una moción de censura contra la oposición [...] Hablamos de 15 causas judiciales [...] Todo es una basura”, ha añadido el líder de la oposición.

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