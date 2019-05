A partir de esta renuncia se tejieron muchas especulaciones, y la más fuerte tenía que ver con que la periodista no quería participar del programa debido a la llegada de Doman. En diálogo con Teleshow explicó los motivos de su alejamiento: "Tomé la decisión de irme porque se cumplió una etapa. Una etapa fantástica, maravillosa, increíble. Aprendí un montón de cosas, estoy re contra agradecida a Liliana Parodi, a Santiago del Moro y a las autoridades del canal. Pero creo que el programa cumplió un ciclo, para mí al menos cumplió un ciclo. Las razones son esas. No sé lo que hará Fabián Doman, me da la impresión que busca hacer un magazine, sería incorrecto decir que me fui por Doman. Las condiciones contractuales no eran las más convenientes ahora. Cambiaron del esquema que teníamos antes, creo que me iban a dar un rol menos importantes, más desdibujado, y yo lo único que tengo de capital es mi prestigio, mi imagen construida durante el año. Estoy al final de una carrera y por estar al aire no voy a estar haciendo cualquier cosa".