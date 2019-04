"En un momento del viaje me dijo: 'Esta noche me faltó el postre'. Me miró y me dio un beso. Me dijo: 'Te voy a hacer caso, dame eso'. Agarré la bolsita de la guantera y se la di. Le sacó el cargador y lo tiró al suelo. Me dijo: '¿Ves que no sirve para nada?' Y ahí salió un a bala que estaba en la recámara", relató.