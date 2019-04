Fernanda Iglesias compartió trabajo con Pettinato en el programa Un Mundo Perfecto y en diciembre, en su visita al ciclo Hay que ver, reveló: "Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó delante mío. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui".