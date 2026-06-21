Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 18 años sospechoso por el crimen de Nehemías José Altamirano

Un operativo policial permitió capturar a un sospechoso por el crimen ocurrido en mayo en un pasillo de Comandante Espora, donde la víctima recibió múltiples disparos y murió antes de recibir atención médica

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La investigación sumó la detención de un joven, tras allanamientos que aportaron nuevas pruebas sobre el ataque
La investigación sumó la detención de un joven, tras allanamientos que aportaron nuevas pruebas sobre el ataque

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Lautaro G., de 18 años, como sospechoso de haber participado en el asesinato de Nehemías José Altamirano, quien perdió la vida tras recibir varios disparos el 13 de mayo en Villa Gobernador Gálvez. Esta detención se concretó luego de dos allanamientos ordenados por el fiscal Franco Miatello, en una causa que ya contaba con otro arresto y el secuestro de armas, municiones, teléfonos celulares y prendas vinculadas al expediente.

Los procedimientos que derivaron en la última detención se llevaron a cabo en dos domicilios de José Ingenieros al 0, con apoyo de grupos de irrupción de la Unidad Regional II. En uno de los allanamientos se secuestró una escopeta recortada calibre 12, un cartucho del mismo calibre, un revólver calibre 32 largo, municiones, teléfonos celulares y un chip telefónico. Además, se incautaron prendas de vestir relevantes para la causa.

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El joven quedó a disposición de la Justicia, bajo la órbita del fiscal Miatello. La medida se enmarca en la investigación por el homicidio de Altamirano, quien fue encontrado herido en la vía pública y falleció antes de poder ser asistido por los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El informe médico confirmó que presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y en uno de los brazos, lesiones que resultaron mortales.

Por otro lado, la investigación ya había avanzado el 18 de mayo con la captura de un hombre de 47 años, también relacionado con el caso. En ese operativo, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) incautó: una pistola calibre 380 con cargador y municiones, dos escopetas, tres rifles de aire comprimido, más de 130 cartuchos, cuatro teléfonos celulares, 1.820 dólares y una suma superior a 13 millones de pesos. Todos estos elementos fueron incorporados a la causa como pruebas fundamentales para esclarecer el crimen de Altamirano.

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Las pericias realizadas en la escena del crimen determinaron que en el ataque se utilizaron varias armas de fuego, ya que se hallaron restos de proyectiles de distintos calibres. Ese dato orientó las hipótesis iniciales del hecho y definió el rumbo de la investigación, ya que permitió deducir la participación de más de un agresor o la utilización de diferentes tipos de armas en el ataque.

El crimen de Altamirano

La noche del 13 de mayo, poco después de las 21, varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis. Personal policial halló a Nehemías Altamirano, de 19 años, tirado en el suelo con múltiples heridas de bala. El personal médico confirmó el fallecimiento del joven en el lugar.

El pasillo en Villa Gobernador Gálvez donde balearon a Altamirano
El pasillo en Villa Gobernador Gálvez donde balearon a Altamirano

Las tareas de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas y la Policía de Investigaciones incluyeron el relevamiento del sitio, la toma de fotografías, la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de vecinos. Cerca del cuerpo se hallaron alrededor de 20 vainas servidas de distinto calibre, dos plomos y un cartucho intacto.

Las pericias confirmaron el uso de varias armas y reforzaron la hipótesis de un ataque directo, perpetrado por al menos dos personas. El ataque se produjo en un pasillo, lo que sugiere que los agresores se acercaron a la víctima con la intención de ejecutarlo. La autopsia, ordenada por la fiscal Agustina Eiris, determinó que la muerte fue instantánea debido a la gravedad de las heridas en el tórax.

El crimen de Altamirano fue el segundo homicidio registrado en Villa Gobernador Gálvez en lo que va del año y el segundo en el departamento Rosario durante el mes de mayo. La magnitud del ataque, la cantidad de proyectiles y el uso simultáneo de diferentes armas reforzaron la gravedad del caso e impulsaron una investigación con múltiples allanamientos en busca de los responsables materiales.

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