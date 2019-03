A casi dos meses, Sol recordó el incómodo episodio en el programa Debo decir, que conduce Luis Novaresio por América: "Te voy a decir la verdad, miro el video y me da vergüenza, porque me sentí en un lugar donde en realidad… como que tenía no sé si la necesidad, tenía la obligación de acercarme a decirle algo al señor, pero yo no sé lo que estaba haciendo. Yo no sé si me estaba grabando o no, porque yo estaba de espaldas. Me empezaron a decir: 'Te está grabando', y hoy en día, con todo lo que pasa, yo no me puedo hacer la que no lo veo. Y fui y lo encaré, pero por esto de que no sabes dónde pararte, porque si no digo nada, capaz después salen a matarme porque no digo. Y la verdad es que dije: 'Bueno, ya fue'".