"Yo no soy memoriosa ni rencorosa, nada, porque encima tengo cero memoria, con lo cual si me hiciste algo me lo olvido. Pero tengo una historia de venganza con mi primer novio, Alejandro. Él para mí era todo, yo me iba a casar y tener hijos…", comenzó la actriz con su relato, sembrando el misterio.