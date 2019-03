La bailarina detalló que hace un mes empezó a salir con el joven empresario que se destaca como uno de los socios de la confitería el Torreón del Monje de Mar del Plata. "El viernes le dije si me quería acompañar al cumple de Flor y nos sacaron fotos. Nos reíamos porque era todo muy natural, no éramos novios ni nada. Cada uno puede hacer lo que quiere. Pero pasó una situación que no me gustó y lo borré de todos lados", contó en Involucrados sobre un episodio que pasó el domingo.