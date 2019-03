Pero lamentablemente no todas son buenas noticias. Dueña de una personalidad fuerte, si bien está acostumbrada a discutir con personajes del mundo del espectáculo, Sol Pérez mantuvo un fuerte entredicho al aire con Javier Milei en televisión. "Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", se quejó, furiosa, la vedette frente al economista.