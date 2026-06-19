Iván Cepeda aceptó invitación de Yeferson Cossio para realizar un streaming previo a las segunda vuelta: “Nos veremos pronto”

Cepeda agradeció el ofrecimiento y manifestó su disposición para sostener un diálogo con la audiencia digital del influenciador - crédito @ivancepedacastr/Instagram

El candidato presidencial Iván Cepeda confirmó que aceptó la invitación realizada por el creador de contenido Yeferson Cossio para participar en una transmisión en vivo a través de sus canales digitales, en un encuentro que se llevaría a cabo en los días previos a la elección presidencial.

La respuesta de Cepeda se conoció mediante un video publicado en redes sociales, luego de que Cossio le extendiera públicamente la propuesta de realizar una conversación en formato streaming para que pudiera presentar sus ideas ante los usuarios que siguen sus plataformas. El intercambio se produce en medio de la recta final de la campaña electoral, cuando los candidatos intensifican sus actividades de cara a la jornada de votación.

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Cossio compartió un video en el que formalizó la invitación al aspirante presidencial y manifestó su disposición para organizar el encuentro de manera inmediata. “Le hice la invitación al candidato Cepeda para que hagamos un video, un stream juntos. Si algo yo cojo el primer vuelo a Colombia y lo hacemos mañana, antes de elecciones”, expresó el influenciador.

Por su parte, Cepeda respondió a través de otro mensaje audiovisual en el que confirmó su participación en el espacio propuesto.

“Hola, Jefferson. He recibido tu amable invitación y agradezco la posibilidad de tener un diálogo. Así que nos veremos pronto y espero que sea de mucha utilidad para quienes nos puedan ver y seguir a través de tus muy concurridas redes sociales”, afirmó el candidato.

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La propuesta de Cossio para abrir espacios a los candidatos

Yeferson Cossio había propuesto realizar una transmisión conjunta y aseguró que incluso viajaría a Colombia de inmediato para concretar el encuentro antes de la jornada electoral - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

La invitación surgió luego de que Cossio publicara un video en sus redes sociales en el que abordó el panorama electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. En esa intervención, el creador de contenido hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones y analizar las propuestas de los aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño.

“Hay una segunda vuelta, de hecho ya es este fin de semana, y la verdadera pelea es esa. La idea es que voten y lo hagan de manera muy inteligente”, señaló.

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Durante su mensaje, Cossio indicó que los ciudadanos deberán escoger entre dos proyectos políticos distintos y se refirió a los candidatos que disputan la Presidencia.

La respuesta favorable de Cepeda abrió la posibilidad de que miles de usuarios sigan un diálogo político a través de las redes sociales del influenciador en los días previos a las elecciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Gústeles o no les guste, nos definimos en Cepeda, extrema izquierda, Abelardo, extrema derecha. Gústeles o no les guste, uno de ellos dos va a ser nuestro presidente”, manifestó.

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Posteriormente, dirigió un mensaje específico al candidato respaldado por el petrismo y le ofreció sus plataformas digitales como un espacio para dirigirse a los ciudadanos. Según explicó, recientemente había colaborado con la senadora Paloma Valencia para difundir un mensaje cuando, de acuerdo con su versión, encontró dificultades para hacerlo a través de otros escenarios de comunicación.

“Así como a Paloma le hicieron el desplante y yo lo pude organizar (…) si de pronto lo requiere, si de pronto necesita también, le presto mi canal para que dé su mensaje”, expresó.

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La segunda vuelta presidencial del 21 de junio definirá al nuevo mandatario de los colombianos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La confirmación del streaming ocurre en un contexto en el que las plataformas digitales han adquirido un papel cada vez más visible dentro de las campañas electorales. Los candidatos y sus equipos han recurrido a redes sociales, transmisiones en vivo y espacios de conversación con creadores de contenido para difundir mensajes y acercarse a diferentes segmentos de votantes.

La propuesta de Cossio y la posterior respuesta de Cepeda también reactivaron la discusión sobre la participación de influenciadores en asuntos de interés público y su capacidad para amplificar mensajes políticos ante audiencias masivas. Mientras algunos usuarios destacaron la posibilidad de escuchar directamente a los candidatos en formatos digitales, otros debatieron sobre el alcance que tienen estos espacios dentro de una campaña electoral cada vez más influenciada por el consumo de contenidos en redes sociales.

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Por ahora, tanto el creador de contenido como el candidato confirmaron su disposición para realizar el encuentro. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre la fecha, el horario o la plataforma específica en la que se desarrollará la transmisión, ambos señalaron que esperan concretarla antes de la jornada electoral, con el propósito de sostener un diálogo abierto ante los seguidores de las redes sociales de Cossio y los ciudadanos interesados en conocer las propuestas del aspirante presidencial.