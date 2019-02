"Me dijo que Diego le pidió a Matías que me vaya del programa, Matías le pidió a él que me eche pero que él no estaba de acuerdo en que yo me vaya. Entonces, Matías me vino a decir que me desvinculaban pero que me seguían pagando porque yo me tenía que operar y tenía un contrato vigente con la radio. Pero cuando yo me operé pidió que yo vuelva para ver si recomponíamos la situación pero ya no se podía recomponer. De hecho, con Diego Ripoll hacía seis meses que ni nos saludábamos", detalló Cabito.