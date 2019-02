Hace unos años, Oreiro había contado que fue víctima del acoso de un colega cuando protagonizó la serie Lynch: "Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice: 'Bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada'. Pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos".