Pero esta vez, invitada a formar parte del juego La pista musical internacional, Mica se indignó ante el conocimiento de Iván sobre un tema y se lo hizo saber. Roberto Edgar, ex líder del grupo Volcán, y el periodista deportivo y concejal de Quilmes Walter Queijeiro no pudieron adivinar que la canción en cuestión era "You Shook Me All Night Long", de AC/DC.