"No, la verdad es que con Nazarena hablo de todo menos de eso porque ella tiene su forma de ser y se expresa como quiere. No comparto pero respeto, yo prefiero hacer silencio y ya está", sentenció el ex marido de Nazarena, quien se mostró sorpresivamente en compañía del Chyno Agostini, el hijo que Nazarena tuvo con el cantante tropical y que ayer protagonizó un tenso cruce en vivo con el ex novio de su hermana.