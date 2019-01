El artista se defendió ante las acusaciones de Nazarena: "No voy a permitir más que se hable de mí, no voy a permitir nunca más que me difamen. La gente no se lo puede llevar gratis. Las palabras son muy peligrosas cuando uno dice algo que no es. Cuando uno no tiene pruebas de mostrar algo. Cuando decís que una persona es 'tal cosa' tenés que demostrarlo. No podés decir algo así y esa ofensa tan grande que recibí hace años de esa mujer".