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Gobierno celebra campaña de EEUU para combatir consumo de drogas como problema de salud, compara cifras de adicción con México

Más de 48 millones de personas en Estados Unidos padecen trastornos por uso de sustancias y 23.5 millones están en recuperación; en México el consumo de drogas ilícitas alcanzó al 2.7% de la población, de acuerdo con cifras oficiales

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó este martes que la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos contra las drogas reconoció el consumo de sustancias ilícitas como un problema de salud pública y admitió el fracaso de los modelos basados únicamente en medidas punitivas.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la funcionaria sostuvo que cualquier estrategia para atender el fenómeno de las drogas debe enfocarse en las causas y en el consumo.

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“Para poder tener una estrategia de atención de drogas hay que atender las causas, hay que atender el consumo de drogas, declaró durante la Mañanera.

Luisa María Alcalde explicó que dentro de la estrategia estadounidense se reconoció públicamente la magnitud del problema de adicciones en ese país y leyó fragmentos de una carta atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Una cosa adicional importante a destacar es que por primera vez se reconoce el fracaso del modelo exclusivamente punitivo y la importancia de la prevención”, señaló.

La funcionaria añadió que el documento estadounidense plantea combatir el consumo de drogas mediante prevención temprana, tratamientos oportunos y acompañamiento a personas en recuperación.

“Debemos acabar con el flagelo de la drogadicción previniendo el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyando a quienes se encuentran en recuperación”, leyó durante su participación.

Consumo de sustancias: EEUU frente a México

Luisa María Alcalde presentó cifras oficiales sobre consumo de drogas y trastornos por uso de sustancias en Estados Unidos. De acuerdo con los datos citados, 73.6 millones de personas, equivalentes al 25.5% de la población, consumieron drogas ilícitas de manera indebida durante el último año.

Además, indicó que 48.4 millones de personas, correspondientes al 16.8% de la población, padecieron algún trastorno relacionado con el uso de sustancias, mientras que 23.5 millones se encontraban en proceso de recuperación.

En contraste, la consejera jurídica presentó cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 correspondientes a México. Según esos datos, 3.8 millones de personas, equivalentes al 2.7% de la población, consumieron drogas ilícitas durante el último año.

“En nuestro país, el impacto sobre el consumo es significativamente menor, sostuvo la funcionaria federal al comparar los indicadores entre ambas naciones.

Entre las acciones incluidas en la estrategia estadounidense, Luisa María Alcalde mencionó campañas nacionales en televisión, radio, redes sociales y plataformas de streaming para promover la salud y el deporte, especialmente entre jóvenes.

También destacó programas escolares y comunitarios de prevención basados en evidencia científica, así como un enfoque que entiende la adicción como una enfermedad y prioriza la intervención temprana.

La estrategia contempla además ampliar el acceso a tratamientos de recuperación, fortalecer la atención psicológica e integrar el tratamiento de adicciones al sistema general de salud, con énfasis en la rehabilitación y la reintegración social, familiar y laboral de las personas afectadas.

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